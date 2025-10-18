В Челябинской области на 69% выросли зарплаты водителей и геодезистов за год

Среднемесячный доход превысил 155 тысяч рублей

В Челябинской области в III квартале 2025 года на 69% выросли зарплаты геодезистов, водителей общественного транспорта и сушистов по сравнению с 2024-м, сообщили исследователи сервиса «Авито Работа».

Эксперты проанализировали средние зарплатные предложения на рабочие и линейные специальности в Челябинской области. Выяснилось, что в конце лета — начале осени геодезистам предлагали в среднем 155,8 тысячи рублей, что на 69% больше, чем в прошлом году. На столько же возросла средняя зарплата водителей общественного транспорта. Сейчас она в среднем составляет 99,2 тысячи. Сушистам предлагают до 81,3 тысячи рублей.

«В целом по области уровень средних предлагаемых зарплат вырос на 18%, достигнув 75,7 тысячи рублей при фиксированном графике»,— уточнили аналитики.

На рост зарплат влияет сразу несколько факторов, подчеркивают эксперты. Один из них — сохраняющийся спрос на квалифицированных рабочих.