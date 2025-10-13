Средняя зарплата в Челябинске превысила 80 тысяч рублей летом‑2025

На эти деньги можно купить свыше трех потребительских наборов

В первом полугодии 2025 года средняя чистая зарплата в Челябинске составила 80,1 тысячи рублей. На эти деньги горожане могут купить 3,6 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. За год средняя зарплата в городе выросла на 14%. Это следует из рейтинга городов по зарплатам издания «РИА Новости».

«Зарплаты рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь — июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям»,— уточнили исследователи.

Почти не уступает Челябинску Магнитогорск: там средняя зарплата возросла на 13,8% и составила 79 тысяч рублей. На эти деньги можно приобрести 3,56 фиксированного набора товаров и услуг.

Лидеры рейтинга — Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск. Средние зарплаты там превышают 150 тысяч рублей. Аутсайдеры — Элиста, Грозный и Нальчик с зарплатами до или чуть выше 50 тысяч.