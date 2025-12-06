Челябинцам чаще всего предлагают удаленку в сферах образования, IT и финансов

Количество предложений от работодателей за год увеличилось более чем в 2 раза

В 2025 году в Челябинской области заметно увеличилось количество вакансий с удаленным форматом работы по сравнению с 2024-м. Дистанционку чаще всего предлагают в сферах образования, информационных технологий, финансовых и банковских услуг, рассказали ИА «Первое областное» эксперты сервиса «Авито Работа».

«Самая высокая динамика предложений — в 3,3 раза — отмечена в сфере образования. Зарплатные вилки по итогам января — октября составили от 38 до 68 тысяч рублей, что зависит от отработанных часов, проведенных занятий, количества учеников и других факторов. Онлайн-форматы обучения, консультации и проектная работа делают сферу одной из наиболее активных в развитии удаленки»,— уточнили эксперты.

Количество таких вакансий для IT-специалистов увеличилось в 2,6 раза. Начинающим тестировщикам, например, предлагают от 43 тысяч рублей. Опытным специалистам зарплату назначают по итогам собеседования. В сфере банковских и финансовых услуг удаленных вакансий стало в 2,3 раза больше. Средняя зарплата составляет 40 — 55 тысяч рублей.

Логистические компании тоже охотно нанимают специалистов для работы в онлайн-формате — таких вакансий стало в два раза больше. Это операторы, координаторы маршрутов, сотрудники поддержки со средней зарплатой 53,9 тысячи рублей. В 1,9 раза увеличилось количество удаленных вакансий в сферах юриспруденции и маркетинга, в 1,7 раза — в сфере консалтинга.

«Удаленный рынок труда в Челябинской области продолжает укрепляться. Все больше работодателей переходят на гибкие форматы работы, расширяя возможности для соискателей по всему региону»,— прокомментировали исследователи.

Кстати, челябинцы на удаленке счастливее тех, кто ежедневно должен ходить на работу.