Сбербанк выступит партнером бизнес-события для челябинских предпринимателей

29 мая участников ждет четырехчасовой виртуальный open-air.

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29 мая в Челябинской области пройдет первый Большой день предпринимателя в онлайн-формате . Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства и дню рождения МФЦ «Территория Бизнеса». Партнером проекта выступит ПАО Сбербанк.

Челябинских предпринимателей приглашают отметить профессиональный праздник виртуально. Участников ждет настоящий виртуальный open-air . На главной сцене в течение 4 часов будет идти прямая трансляция из студии ток-шоу , на котором действующие предприниматели региона разных поколений будут обсуждать актуальные темы разных сфер бизнеса.

Мероприятие реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Правительства Челябинской области и губернатора Алексея Текслера.

«Мы должны учесть, что в Сбербанке сегодня обслуживаются более 30 000 предприятий малого бизнеса региона. Нам важно объединить усилия с организаторами с точки зрения поддержки, информирования и обучения бизнес-сообщества. Участие в этом проекте — дополнительная возможность от первого лица рассказать о финансовых инструментах для развития бизнеса», — отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Напомним, Сбербанк вовлечен в реализацию всех государственных программ по поддержке бизнеса, к тому же, большинство процессов, в том числе и по мерам господдержки, реализованы банком онлайн — это быстро, удобно и безопасно для клиентов. Основных государственных программ на сегодняшний день 4 — для крупных компаний, малого и среднего бизнеса (МСП), отдельные программы для наиболее пострадавших отраслей и кредитование на выплату зарплат под 0%. Также банк разработал собственную программу кредитных каникул COVID-19 , расширив перечень пострадавших отраслей. На отдельной площадке проекта банк подробно расскажет об этой и других мерах поддержки клиентов в связи с пандемией коронавируса.

«Сбербанк проводит колоссальный объем работы по созданию инфраструктуры, продуктов и специализированных сервисов для поддержки и развития малого предпринимательства. Мы очень ценим доверие наших клиентов, гордимся успехами каждого и стараемся, чтобы в такое нестабильное время клиенты своевременно получали нужные и доступные банковские продукты. В рамках этого большого праздничного проекта готовы делиться позитивным опытом, знаниями, отвечать на вопросы и совместно искать решения для масштабирования и продвижения малого бизнеса», — прокомментировал Денис Чугунов.