3 августа прошел городской фестиваль активного стиля жизни «Fresh fest». Мероприятие состоялось в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.
«Мне понравился фестиваль, так как он был для всех возрастов. Нашему городу не хватает таких мероприятий. Хочется, чтобы летом проводилось больше фестивалей», — прокомментировала для сайта «Первый областной» Анастасия Куцубей, гость фестиваля.
Фестиваль разделился на множество площадок: фотозоны, фудкорт, детская зона, сцена, интерактивные площадки. Также прошли мастер-классы по рисованию, составлению съедобных букетов, английский клуб. Каждый гость смог найти зону по своим интересам. Удивила гостей выставка автомобилей и зона виртуальной реальности.
«Фестиваль прошел впервые, и мы будем расти, и учитывать свои ошибки, чтобы делать его все лучше», — поделилась с корреспондентом сайта «Первый областной» Дарья Кургузова, организатор фестиваля.
Дебютный фестиваль собрал более семи тысяч участников. Главная идея фестиваля — провести выходной активно, вместе со своей семьей и друзьями.
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