В Челябинске отгремел Fresh fest

Корреспондент сайта «Первый областной» побывал на самом ярком событии этого лета.

«Мне понравился фестиваль, так как он был для всех возрастов. Нашему городу не хватает таких мероприятий. Хочется, чтобы летом проводилось больше фестивалей»,

— прокомментировала для сайта «Первый областной» Анастасия Куцубей, гость фестиваля.







«Фестиваль прошел впервые, и мы будем расти, и учитывать свои ошибки, чтобы делать его все лучше»,

— поделилась с корреспондентом сайта «Первый областной» Дарья Кургузова, организатор фестиваля.