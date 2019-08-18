Челябинские спасатели вернулись домой из Сибири

Южноуральская аэромобильная группировка более двух недель помогала тушить пожары в Иркутской области.

Сто человек личного состава и две единицы техники 1 августа этого года были направлены в дальнюю и важную командировку: они помогали сибирским коллегам тушить лесные пожары. Разрушительная мощь огня, охватившая леса Иркутской области, принесла разочарование жителям всей страны. В Сибирь съезжались спасатели и военные со всех регионов страны, местному населению оказалась просто необходима помощь соотечественников.

Южноуральские спасатели в Иркутской области проделали более 40 километров минерализованных полос, произвели отжиг более 20 километров по кромке леса, чтобы сдержать и локализовать стихийное бедствие. Все работы проводились совместно с авиалесохраной.

«На ближайшие дни планы личного состава: отдохнуть, конечно же, после такой сложной командировки, повидать семью, увидеть близких родных, ну, и подготовиться к рабочим будням», — «отрапортовал» Сергей Манканов, начальник штаба аэромобильной группировки учебно-спасательного центра МЧС России.

Это не первая командировка такого плана для группировок центра. Южноуральские спасатели принимали участие в ликвидации паводка на Дальнем востоке в 2013 году, тушили лесные пожары в Хакасии в 2015. На счету этого центра десятки крупных спасательных операций по всему уральскому региону, а также постоянная профилактическая помощь подразделениям МЧС.