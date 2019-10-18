Чтобы достроить детский сад в Звездном, нужно в 4 раза больше рабочих

Объект должен быть сдан к 20 ноября, но сроки на грани срыва.

Послушать 00:00

Алексей Текслер сегодня объезжает социальные недострои, после детского сада в Долгодеревенском он посетил подобный объект в Звездном. Уже на подъезде было понятно, что дела обстоят не очень хорошо: дорога до сих пор не благоустроена, в самом здании работы тоже хватает. Глава Сосновского района Евгений Ваганов рассказал губернатору, что в здании сегодня запустили систему отопления, полностью закончить строительство должны к 20 сентября. В работах по завершению объекта задействовано 60 человек, но как отметил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, такого количества людей недостаточно, чтобы уложиться в сроки. Алексею Текслеру объяснили: чтобы успеть, нужно еще почти 200 рабочих.

«Министр говорит, что если работать будут меньше 250-ти человек, то вы не успеете к тому сроку, который обозначаете. Откуда людей возьмете? У Вас они есть на других объектах? Или будете привлекать другие компании?», — обратился губернатор с вопросом к главе района.

Евгений Ваганов пояснил, что в субподряде значатся три организации, которые обладают достаточным количеством персонала. Алексей Текслер отметил, что сроки срывать категорически нельзя, и администрация района должна приложить все усилия, чтобы закончить строительство в срок.

«Все, что касается социальных объектов в регионе, должно выполняться безукоризненно. Напомню, здесь финансирование не только областное, но и федеральное, это национальный проект. Срыв сроков может привести к отказу федерального бюджета в софинансировании, и другие проблемы могут возникнуть. Как Вы собираетесь обязательства свои исполнять перед людьми, перед районом, перед регионом?», — предостерег Алексей Текслер главу администрации Сосновского района.

Евгений Ваганов пообещал губернатору, что в понедельник на объекте будут работать необходимые 250 человек. К 20-му ноября детский сад должен быть готов к сдаче, к этому же сроку администрация Сосновского района должна благоустроить дорогу к нему.