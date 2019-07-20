В Челябинске модернизируют услуги ЖКХ

Внедрение новых технологий будет проходить в рамках реализации проекта «Умный город».

18 июля в Челябинске прошла конференция «Цифровизация ЖКХ. Тренды в технологиях и законодательстве». Организаторами мероприятия стали Южно-Уральская торгово-промышленная палата и компания «Интерсвязь».

В рамках конференции затрагивались вопросы по реализации проекта «Умный город», которым на выставке «Иннопром» заинтересовался Алексей Текслер. Стоит отметить, что в этой сфере уже есть первые успехи, вроде сервиса «Активный житель-74» или же приложения «Интерсвязи», которое позволяет оплачивать коммунальные услуги и следить за машинами на парковках. Однако внедрение инноваций в коммунальную отрасль значительно может повысит качество жизни горожан. Поэтому тема «цифровизации» ЖКХ является социально значимой.

«Болевые точки отрасли хорошо известны, от износа основных фондов, низкой инвестиционной привлекательности до её непрозрачности, как для жильцов, так и властей. Именно глубокая модернизация, эффективное управление, развитие конкуренции, внедрение прозрачных механизмов ценообразования является базовым залогом повышения качества услуг ЖКХ, а также обеспечения их доступности для населения», — комментирует президент ЮУТПП Фёдор Дегтярёв.

На конференции специалистами компании также были представлены новые инновационные решения для индустрии ЖКХ, которые оценивали сотрудники управляющих компаний.

По итогам конференции было принято решение сделать такие встречи регулярными, что позволит обсуждать текущие сложности модернизации отрасли и принимать эффективные решения.