На Южном Урале к сентябрю появятся новые эко-автобусы

Об этом на аппаратном совещании рассказала врип главы города Наталья Котова.



В Челябинске новые автобусы с газомоторным топливом появятся уже к началу сентября. Об этом рассказала врип главы города Наталья Котова сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании с главой Челябинска.



12 августа планируется заключить три контракта на поставку автобусов. Также выставлен еще один лот, который не получилось разыграть в прошлый раз. Первые 10-15 автобусов должны прийти уже к 1 сентября.



«Остальные автобусы доставят в течение года. Потому что ограничивать контракт по срокам мы не имели право. Не было бы победителей, и антимонопольная служба могла не пропустить такой контракт. Потому что за 10 дней доставить такое количество автобусов просто не возможно. Но будем вести переговоры с победителями аукционов, чтобы они часть автобусов поставили раньше», - пояснила Наталья Котова.



Напомним, таких «умных» автобусов можно будет заряжать телефон, использовать кнопку остановки на поручне и дистанционно открывать люк. Такой транспорт будет оснащен кондиционерами и камерами видеонаблюдения.



