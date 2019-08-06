В Челябинске уделяют особое внимание современному искусству

В эти выходные состоялся масштабный фестиваль «Белый квадрат».

Фестиваль современного искусства «Белый квадрат» прошел в челябинском Доме архитектора с 1 по 4 августа.



В течение четырех дней гости фестиваля имели возможность прослушать лекции от Льва Владова, Георгия Акмена, Ольги Конфедерат, Максима Бодягина и галеристов A Table Gallery. Встречи прошли на разные темы, но все они были связаны с искусством. Также параллельно работал маркет, на котором гости фестиваля могли приобрести работы местных художников в виде стикеров, магнитов, принтов на одежде и шоперах.



«Формат фестиваля очень интересен, до этого ни чего подобного в Челябинске не было. Мне нравится то, что пытаются продвигать искусство и местных художников, так как сейчас это по крайней мере в Челябинске совсем обесценилось», — прокомментировал для сайта «Первый областной» Евгений Синица, художник и участник маркета фестиваля.

Начинающие авторы смогли посетить узкоспециализированные встречи в формате Artist-talk. Это беседы с художниками на совершенно разные темы, они не похожи на лекции, потому что здесь нет поставленной темы. Это обычные разговоры в непривычной обстановке.



«У города есть большой запрос на современное искусство, но, наверное, оно должно стать доступнее. К этому и стремится наш фестиваль», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Марина Денкевич, организатор фестиваля.

Напомним, что также в Челябинске проходит проект, посвященный современному искусству «Культзавод». Руководителем этой образовательной платформы является Влад Михель.

