С 13 сентября организации, оказывающие услуги по теплоснабжению в Кыштымском городском округе, начнут запуск теплоносителей в многоквартирных домах. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано составить графики подключения домов к теплу, а также согласовать их с тепловиками, сообщает администрация округа.
Технические работы по подаче теплоносителя требуют определенного времени, поэтому тепло в дома будет приходить постепенно. Если с подключением возникнут проблемы, либо вопросы, жители могут обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ.
Все котельные округа, отапливающие жилой фонд и объекты социальной сферы, полностью готовы к зиме.
Отметим, что глава Троицка Александр Виноградов дал поручение всем руководителям муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы, подключать объекты к теплу.
Автор: Степан Тимощук
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