В Кыштыме начинается подача отопления

Глава округа Людмила Шеболаева подписала постановление о подключения домов к теплу

С 13 сентября организации, оказывающие услуги по теплоснабжению в Кыштымском городском округе, начнут запуск теплоносителей в многоквартирных домах. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано составить графики подключения домов к теплу, а также согласовать их с тепловиками, сообщает администрация округа.



Технические работы по подаче теплоносителя требуют определенного времени, поэтому тепло в дома будет приходить постепенно. Если с подключением возникнут проблемы, либо вопросы, жители могут обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ.



Все котельные округа, отапливающие жилой фонд и объекты социальной сферы, полностью готовы к зиме.



Отметим, что глава Троицка Александр Виноградов дал поручение всем руководителям муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы, подключать объекты к теплу.



Автор: Степан Тимощук

