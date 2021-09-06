В Нязепетровском районе затягиваются работы по замене теплосетей

Жители микрорайона Железнодорожный боятся снова остаться без тепла

В Нязепетровском районе продолжается подготовка к зиме. Замена теплопровода, который был пущен еще в феврале по сугробам для скорейшего пуска тепла, — до сих пор в самом разгаре. Жители опасаются, что временные трубы разрушаются, а зимой снова может дойти до ЧС. В районной администрации дают лишь скупые комментарии. О темпах работ рассказали в региональном Минстрое.

В Нязепетровске в микрорайоне Железнодорожный в феврале после аварии на котельной и порыва на теплотрассе без тепла остались 140 человек. Ситуацию усугубляли сильнейшие морозы. В районе объявили ЧС. Тогда бригады рабочих со всей округи устраняли последствия аварии круглосуточно. В течение двух недель тепло поступило во все дома, а жителям объявили компенсацию затрат из-за возникшей ситуации.

Теперь перед наступлением очередного отопительного сезона жители микрорайона вновь встревожены состоянием своей теплосистемы. Они написали обращение в соцсети.

«До отопительного сезона считанные дни, а у нас по прежнему, как после бомбёжки. Все перекрыто, перекопано, через дороги „временные“ трубы лежат, по ним машины ездят. Не делается ничего. Нам снова замерзать?», — вопрошают они в соцсетях.

На вопросы нязепетровцев администрация района дала скудный комментарий и не разъяснила, что происходит в микрорайоне.

«На сегодняшний день на теплотрассе ведутся подготовительные работы к зиме. К отопительному сезону все мероприятия будут закончены», — ответила местная мэрия на запрос с Сети.

В областном министерстве строительства и инфраструктуры обладают более широкой информацией. В ведомстве разъяснили, что ремонт теплотрасс и блочно-модульной котельной должен быть закончен еще 1 сентября.

«По информации администрации Нязепетровского района, к настоящему времени завершена только часть работ. Проведена замена 300 метров поврежденной трубы из композитного стеклопластика диаметром 200 мм на трубу из стали, в том числе заменена запорная арматура. На текущей неделе планируется заменить ещё 78 метров поврежденного участка трубы на стальную трубу и выполнить ее опрессовку», — прокомментировали в ведомстве.

В Минстрое также добавили, что ситуация находится на контроле. А району оказывается вся необходимая поддержка для скорейшей подготовки к сезону.