В Челябинской области курируют 100 семей с онкобольными детьми

Поддержка оказывается в рамках проекта «Курс на счастье в семье».

В Челябинской области оказывается поддержка 100 семьям с онкобольными детьми. Социальное сопровождение оказывается в рамках проекта «Курс на счастье в семье», который был разработан Благотворительным движением «Искорка Фонд» и получил поддержку Фонда президентских грантов.

По словам председателя совета «Искорка Фонд» Евгении Майоровой, более 40% детей с онкологическими заболеваниями подвержены жестокому обращению, нарушению прав и пренебрежение нуждами в специфической ситуации. Испытывать трудности могут дети не только в неблагополучных семьях. Родители, испытывая стресс от поставленного ребенку диагноза, зачастую не могут оказать ему эффективную помощь. Благодаря социальному сопровождению, риски у онкобольных детей, связанные с угрозой для жизни и здоровья снижаются на 90%, а также повышается качество жизни всей семьи на 40%, за счет социально-психологической и педагогической поддержки.



«Создать поддерживающее пространство для семьи — эту задачу выполняют тьюторы проекта „Курс на счастье“. За каждым тьютором закреплены семьи. Цель куратора — обеспечить комплексную поддержку. Если предстоит везти ребёнка в другой город на обследование, тьютор вместе с родителями решает вопрос по перевозку перевозке ребенка в инвалидной коляске, заказывает авиабилеты и такси, контролирует время, помогает со срочным заказом талонов на обследование. Куратор заботится о других детях, находящихся в семье, психологическом состоянии мамы, атмосферы, которая царит в семье», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Администрации Челябинска.

В проекте принимают участие 100 семей: 45 из Челябинска, 55 из Магнитогорска, Златоуста и Миасса. Благодаря сопровождению, все дети получают своевременное и полное обеспечение всеми необходимыми ресурсами для сохранения их жизни и здоровья.

