На Южном Урале 85 миллионов рублей направят на расселение из аварийного жилья

Работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

На Южном Урале, по распоряжению главы региона Алексея Текслера, из бюджета направят 85 миллионов рублей на расселение из аварийного жилья. Работа ведется рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

В областной адресной программе «Переселение в 2019–2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» участвуют 27 муниципалитетов. Всего ожидается расселение жителей из 500 аварийных домов, общая площадь которых составляет 183 тысячи квадратных метров.



«Сейчас работа по расселению из аварийного жилья в рамках программы проводится на территории Копейского городского округа и Саткинского муниципального района. В июле этого года дополнительные средства в размере 85,35 миллионов рублей по решению главы региона Алексея Текслера выделили для переселения жителей аварийных домов ещё в нескольких муниципалитетах», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Отметим, что их этих средств 20,09 миллионов рублей будет направлено в Троицкий городской округ на приобретение благоустроенных квартир в новостройках. Еще 22,26 миллионов рублей будет направлено в Троицк для формирования маневренного фонда.



«Нязепетровскому и Кусинскому районам на расселение аварийных домов, расположенных в районе малонаселенной железнодорожной станции, где нет необходимых инфраструктуры и социального обслуживания, выделят 43 миллиона рублей. Кроме того, сейчас решается вопрос о финансировании в 2019 году мероприятий по расселению 19 аварийных жилых домов площадью 7,6 тысяч квадратных метров. в Верхнем Уфалее», — отметили в пресс-службе Минстроя Челябинской области.

Напомним, что на территории Челябинской области за период с 2008 по 2017 год был расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2012 года. Жилищные условия 25 тысяч человек были улучшены в рамках областных адресных программ.

