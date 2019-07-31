В Челябинской области появится экологический совет

Об этом заявил глава региона на специальном совещании.

Сегодня, 31 июля, Алексей Текслер выступил на рабочем совещании по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области.



Глава региона заявил, что экологические проблемы хоть и исторически предопределены промышленной специализацией города, но это не означает, что на них следует закрывать глаза. По мнению Алексея Текслера, их можно решить только совместными усилиями властей, бизнеса и научных специалистов.

«Сегодня актуальны вопросы качества воздуха и воды, а также озеленения городов и экологизации транспорта. Это целый комплекс вопросов. Сейчас уже принят федеральный закон о квотировании выбросов, а предприятия оборудованы самыми новыми технологиями, но стандарт Челябинска должен быть чуть выше этого. Поэтому мы все вместе должны решить, каким он будет, и какие будут механизмы его реализации», — обратился ко всем участникам совещания Алексей Текслер.

После этого глава региона объявил о создании координационного совета по экологии при поддержке губернатора Челябинской области, первой задачей которого и станет формирование нового экостандарта.

«Создание стандарта будет одним из ключевых треков совета. Предлагаю привлечь к этой работе независимых экоэкспертов международного уровня. Сейчас настало время перенимать мировой опыт и поднимать уровень российских экологических решений. Особое внимание нужно отдать тому, что любое решение будет решаться общественностью. Необходимо представлять полную отчетность», — заявил глава региона.

Также Алексей Текслер представил председателя нового совета. Им стал Рашид Исмаилов, председатель общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое сообщество». По его словам, в совет войдут эксперты МГУ, Сбербанка, Центра стратегических разработок, РАН, ФГБУ НИИ экологии, РЖД. Также к работе будут привлечены представители промышленных предприятий и экоактивисты города.