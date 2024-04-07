На юге Челябинской области прошел пик паводка

Ситуация в ряде районов стабилизировалась

На юге Челябинской области отмечена общая тенденция к снижению уровня воды. Ситуация стабилизировалась в Брединском и Карталинском районах. Подтопленными остаются 66 жилых домов, сообщили 7 апреля в пресс-службе правительства Челябинской области.

В Нагайбакском районе на особом контроле остается сброс воды из пруда Хрусталь, уровень воды пока не меняется. В селе Париж подтоплены жилые дома, за ночь уровень воды упал. Работает пункт временного размещения, организован подвоз питьевой воды. В поселках Переселенческом и Кассельском подтоплены приусадебные участки. В Фершампенуазе остаются подтопленными жилой дом и приусадебные участки. В поселке Копаловский смыт автомобильный мост, организована лодочная переправа.

Пока не меняется ситуация в поселке Михайловка Кизильского района: там остаются подтопленными несколько жилых домов. В селе Уйском и Южноуральске подтоплены приусадебные участки, в селе Бреды — жилые дома. В Варне вода из домов ушла.

«На подтопленных территориях проведен обход жителей, развернуты пункты временного размещения людей. На месте организована работа представителей администрации, пожарных, спасателей. На данный момент людей в ПВР нет. В ряде территорий идет работа по оценке ущерба, нанесенного половодьем»,— уточнили в правительстве.

Режим ЧС продолжает действовать на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино.

На контроле 11 мест переливов воды через региональные и муниципальные дороги. После прохождения половодья дороги, которые вскрыли для пропуска воды, восстановят.