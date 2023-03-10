На юге Челябинской области дороги продолжает заметать снегом

В ближайшие дни вероятность метелей сохранится

В Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском районах Челябинской области сохраняется сложная дорожная ситуация из-за сильного ветра и низовых метелей. Об этом сегодня, 10 марта, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

По данным ведомства, вчера днем на расчистке дорог в этих муниципалитетах работали 189 единиц техники, сегодня ночью — 70 единиц.

Челябинский гидрометеоцентр прогнозирует на сегодня и завтра облачную погоду с небольшими локальными осадками в виде мокрого снега. Местами будет сильный гололед.

«Ветер юго-западного направления будет усиливаться с 5—10 метров в секунду до 15 метров. Поэтому вероятность низовых метелей пока сохраняется», — предупредили в Миндортрансе.

Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными на трассе.

Накануне ИА «Первое областное» писало о сложной дорожной обстановке в восьми районах Челябинской области. На некоторых участках власти вынуждены были закрыть движение из-за плохой видимости. Некоторых автомобилистов, кого метель застала в дороге, разместили у себя в домах местные жители. В школах отменили подвоз детей.

Между тем МЧС предупредило о сильном снегопаде, который надвигается на горные районы Челябинской области.