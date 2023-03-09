Водителей просят воздержаться от поездок, если нет срочной необходимости. Местные подразделения МЧС в случае подтверждения неблагоприятного прогноза переводятся в режим повышенной готовности. Рекомендуется отменить все мероприятия на свежем воздухе и организовать подготовку пунктов временного размещения для людей, застрявших на трассе либо оставшихся без тепла и света из-за аварий.
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