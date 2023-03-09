МЧС опубликовало предупреждение о сильном снегопаде в горных районах Челябинской области

Днем 9 марта возможны заторы на федеральных трассах и рост количества ДТП





«В горных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега, местами порывы ветра до 18 м/с, в отдельных районах гололедные явления. В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения»,

— говорится на официальном сайте ведомства.

Управление МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ряде районов области днем 9 марта.Водителей просят воздержаться от поездок, если нет срочной необходимости. Местные подразделения МЧС в случае подтверждения неблагоприятного прогноза переводятся в режим повышенной готовности. Рекомендуется отменить все мероприятия на свежем воздухе и организовать подготовку пунктов временного размещения для людей, застрявших на трассе либо оставшихся без тепла и света из-за аварий.