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/ На вопросы о предстоящем визите в Красноармейский район ответил Борис Дубровский

На вопросы о предстоящем визите в Красноармейский район ответил Борис Дубровский

Губернатор рассказал о проектах, которые реализуют на территории района.
сегодня в 17:41
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит с рабочим визитом Красноармейский район. Перед этим он ответил на остро стоящие вопросы местных жителей.

Глава региона рассказал, что правительством будет оказана помощь сельскохозяйственным предприятиям, а также о грядущей проверке качества связи.

Кроме того, Борис Дубровский планирует посетить Канашевский детский сад, в котором с 2012 года существует проблема нехватки мест. Здание детского сада для расширения групп необходимо реконструировать. Этот вопрос планируют решить в максимально сжатые сроки.

Также губернатор пообещал взять под контроль вопрос о возведении в районе современной поликлиники, чтобы жителям не приходилось ездить к врачам в другие населенные пункты.

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