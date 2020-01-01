Госнаграды получили спасатели, работавшие на месте взрыва жилого дома в Магнитогорске

Данный указ подписал Президент России Владимир Путин.

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27 декабря 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибших» пяти людям. Четверо из них — спасатели, работавшие на месте взрыва жилого дома в Магнитогорске, которое произошло 31 декабря 2018 года.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в тексте указа.

Данной медалью были награждены сотрудники поисково-спасательного отряда города Магнитогорска Евгений Корягин, Анатолий Лихачев, Дмитрий Паксюткин, Альмир Тайсин.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске ранним утром обрушился подъезд жилого дома, находящегося по адресу проспект Карла Маркса, 169. Погибло 39 человек, в том числе шестеро детей. По последней версии, это произошло из-за взрыва бытового газа.

Сотрудники медиахолдинга ОТВ подготовили фильм о событиях того страшного дня. Посмотреть ленту «Рухнувшее небо» можно здесь.