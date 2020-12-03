Уголовное дело возобновят в отношении обвиняемых в мошенничестве с землей на озере Увильды

Прокуратура нашла нарушения в предыдущем решении суда.

Прокуратура обжаловала незаконное решение суда о прекращении уголовного дела в отношении лиц, причастных к мошенничеству с земельным участком на озере Увильды. Аргаяшским районным судом они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в нем. Ранее сообщалось о якобы истечении срока давности.

С 2009 по 2018 год начальник Управления культуры администрации Челябинска и директор МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак» оказали пособничество третьему обвиняемому в незаконном приобретении участка в охранной зоне озера Увильды. ГУ лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,1 миллиона рублей в виде неуплаты аренды.

«Постановление суда о прекращении уголовного дела не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет; сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд неверно установил конец совершения преступления как 13 мая 2010 года. Прокурор внёс представление об отмене судебного решения и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство.