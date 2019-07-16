На Урале создадут научно-образовательный центр мирового уровня

Госкорпорация «Росатом» выразила готовность поддержать создание НОЦ на базе УрФУ.

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» совместно с госкорпорацией «Росатом» выразили свою готовность поддержать создания НОЦ на базе УрФУ.

Госкорпорация поддержит создание центра при заинтересованности организаций отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской и Челябинской областей, в реализации конкретных исследовательских и конструкторских проектов.

Николаем Цукановым, представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе, ещё в апреле 2019 года была создана межрегиональная рабочая группа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». Руководителем этой группы стал Валерий Чарушин, академик РАН и председатель УрО РАН.

Итогом проделанной работы стало создание единой концепции научного центра, который получил рабочее название «Передовые промышленные технологии». Концепция состоит из проектов в области робототехники, сенсорики, переработки отходов, энергетики, ракетной техники, новые материалы для медицины, который представляет собой совместный проект Свердловской и Курганской областей.

«В рамках своей деятельности участники НОЦ будут решать научные проблемы, что должно содействовать развитию субъектов Российской Федерации и способно принести существенный экономический эффект на горизонте 5 – 10 лет. Это задача, которую мы перед собой поставили, и ее решение стоит того, чтобы приложить к этому максимальные усилия», — рассказал Николай Цуканов.

Напомним, что нацпроект «Наука» поддержит Южный Урал совместно с соседними регионами, со Свердловской и Курганской областями. Соглашение Челябинской области с Курганской и Свердловской областями подписал Алексей Текслер на выставке «Иннопром».

В случае успеха научного центра в УрФУ подобные центры также откроют в Курганском государственном университете и в Южно-Уральском государственном университете.