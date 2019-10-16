Семейный фестиваль «ВЖИК» пройдет в Челябинске

Специалисты расскажут о трендах обучения и проведут мастер-классы.

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Все об особенностях современного детского образования узнают челябинцы на семейном фестивале «ВЖИК» 20 октября. В рамках мероприятия передовые клубы, садики, организации и студии города с инновационным подходом к воспитанию поделятся особенностями правильного обучения дошкольников и проведут увлекательные мастер-классы .

Организаторы подчеркивают, что за один день родители смогут познакомиться со всем многообразием существующих площадок, определиться с подходящими вариантами развития своего ребенка, увидеть педагогов «в деле» и задать им интересующие вопросы.

На фестивале о новых технологиях и методах образования гостей ждут 6 локаций, работающих одновременно. Первая — лекторий: специалисты объяснят, во сколько лет лучше отдавать ребенка в школу, как развить творческие навыки у дошкольника, и расскажут, почему малыш может не говорить.

На другой точке гостям представят 18 выступлений в стиле TEDx на актуальные темы: любовь к чтению и выбор правильных книг, нейропсихологическая диагностика, детская самостоятельность и креативность, эко-технологии и многое другое.

На фестивале родители и дети научатся танцевать, делать украшения и керамические игрушки, а также смогут купить интересные и полезные товары на ярмарке — фоторамки, монтессори-материалы , корзинки из трикотажной пряжи и яркие броши.