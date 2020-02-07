Мы гордимся нашими учеными: 8 февраля отмечают День российской науки

Алексей Текслер поздравил южноуральских представителей этой сферы.

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День российской науки по праву можно назвать особенной датой для нашего региона. Челябинская область всегда была наукоемкой. Ни одно поколение ученых успешно проводило поиски инновационных решений в самых разнообразных сферах: металлургии, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, атомной и промышленной медицине.

«На сегодняшний день научные разработки ведут свыше 15 тысяч человек, среди которых сотни молодых ученых. Таким уникальным и всегда востребованным потенциалом гордится вся Челябинская область. Я хочу пожелать всем, кто прочно связан с наукой, продолжать делать новые открытия, проводить яркие исследования и добиться большого успеха во благо нашего региона и всей страны», — сказал губернатор Алексей Текслер.

По части различных направлений в Челябинской области образовались научные школы, за годы труда накоплен значимый опыт по взаимодействию с Российской академией наук, найден баланс среди фундаментальных и прикладных исследований, технических и гуманитарных специальностей.