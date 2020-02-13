«Лица Победы»: в Челябинске готовят масштабный фотопроект

К 75-летию победы город украсят портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Послушать 00:00

Александр Леонидович Шаламов 24 марта отметит 95-летие, свою жизнь он называет трудной: во время коллективизации их семью раскулачили и выслали в Еманжелинские Копи, где им пришлось жить в земляном бараке.

«Мы, конечно, не были кулаками, у нас было свое хозяйство, а наемных рабочих мы не имели, но тогда особо не разбирались», — рассказывает Александр Шаламов.

Родители умерли от голода в 1933 году, так восьмилетний Саша, его брат и сестра попали в детский дом Еткуля.

«Там было плохо, и мы решили сбежать, топали оттуда 25 км до Еманжелинска, пришли к тетке, а у нее у самой пятеро детей, она нас помыла, накормила и снарядила в обратный путь», — вспоминает Александр Леонидович.

В детдоме будущий герой прожил до 1938 года, а когда заболел трахомой, уехал на лечение в санаторий, откуда его перевели в детский дом в село Птичье. В 40-м году с образованием в 5 классов попал в ремесленное училище Усть-Катава, где учился на слесаря по ремонту механического оборудования.

О начале войны юный Саша узнал возле пруда, где пацаны из общежития ловили рыбу. В тот теплый день в 12 часов прибежали ребята и сказали: «Война! Гитлер напал!».

«Мы побежали к репродуктору и пока его слушали, повзрослели....», — говорит ветеран.

На фронт Александр Шаламов попал в 1943 году из Каменск-Уральска, там он работал слесарем-монтажником на заводе.

«Я когда повестку получил, чуть не до потолка прыгал, на заводе было тяжело, мы, пацаны, работали по 12 часов, не доедали, не досыпали... На следующий день я уже был в военкомате, где получил распределение в Свердловск на курсы радистов», — повествует Александр Леонидович.

Воевать Александр Шаламов начал в июне 44-го, участвовал в операции «Багратион», освобождал Белоруссию и часть Прибалтики. Среди многочисленных наград на груди ветерана медаль за прорыв обороны противника, за бесперебойное обеспечение связью он получил медаль «за отвагу», а когда вместе с товарищем вынес с поля боя тяжело раненного заместителя командира полка по строевой части, удостоился Ордена Славы.

Сегодня вместе с Александром Шаламовым в Ленинском районе живет 67 участников Великой Отечественной войны, их портреты украсят городские улицы в мае.

«Молодежь должна знать лица участников победы, мы должны передавать эту информацию о героях из поколения в поколение», — говорит председатель совета ветеранов Ленинского района Челябинска Геннадий Федорущенко.

Сами герои ведут себя достаточно скромно, для них наиболее важным является обычное общение, когда они могут поделиться с молодежью историей своей непростой жизни и получить немного внимания.

Татьяна Воронина, дочь ветерана войны Александра Павловича Митрофанова, отмечает, что эта память о войне важна для всего народа.

«Папа для меня пример жизненной стойкости и оптимизма, даже когда ему бывает плохо, я подхожу и спрашиваю: „Папочка, как дела?“, а он мне отвечает: „Дела идут!“ Вы представляете, какой философский смысл в этом коротком ответе?», — размышляет Татьяна Александровна.

Александр Митрофанов 18-летним парнем сразу попал на Курскую дугу, был связистом, служил в разведке, а потом, артиллеристом дошел до окончания войны. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Варшаву.

«Фотопроект „Лица Победы“ возник как символ памяти о великом подвиге. Показать, что они сегодня в боевом строю, что они вместе с нами — это очень важно. Эти люди совершили подвиг, чтобы наше отечество было свободным и жило мирной жизнью», — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Всего для масштабного проекта подготовят 156 фотографий ветеранов, которые разместят на информационных носителях со словами благодарности.