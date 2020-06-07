Гулять, проветривать помещение и есть меньше жирного: советы экспертов в жару

Данные рекомендации помогут поддержать хорошее самочувствие даже при высоких температурах за окном.

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В жаркую погоду организм человека особенно страдает. Тем более, если у него имеются какие-то хронические заболевания. Каким рекомендациям нужно следовать, чтобы самочувствие оставалось хорошим? Полезные советы газете «Известия» дали кардиолог Мехман Мамедов и диетолог Марина Аплетаева.

Так, по словам Мехмана Мамедова, самый лучший вариант для организма в жару — это смена обстановки. Поэтому нужно как можно чаще проветривать помещение, гулять и принимать душ.

«Хорошо проветривать помещения два-три раза в день. В жару заниматься спортом рекомендуется до 13:00 или после 15:00, а днем лучше находиться дома либо на улице в тени»,— говорит кардиолог.

А диетолог советует отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и сладких напитков. Мясо тоже лучше есть в небольших количествах, поскольку переваривается оно долго, а метаболизм в жару замедляется. Лучше всего употреблять овощи, фрукты, мясо птицы и морепродукты.

«Овощи богаты влагой, это поможет избежать обезвоживания организма, плюс в них содержится витамин С. Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды. Из напитков лучше всего зеленый, фруктовые и травяные чаи. А вот кофе лучше не злоупотреблять»,— сказала Марина Аплетаева.

Овощные холодные супы тоже будут отличным вариантом на обед, а утром диетолог рекомендует есть омлет с овощами. А сладкоежкам лучше всего оставить сладкие жирные десерты до зимы и есть побольше свежих фруктов и ягод.