Грозы и дожди придут на смену жаре в Челябинской области

Гидрометцентр опубликовал погоду на грядущие выходные.

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После очень жаркой недели в Челябинскую область приходит долгожданная прохлада и грозы. Синоптики Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на грядущие выходные.

В ночь на пятницу, 12 июня, в Челябинской области ожидается от +12 до +17 градусов и кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +27, +29 градусов, а на юге до +33. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Челябинске же ночью будет до +14, +16 градусов, а днем будет +27, +29 градусов. Будет облачно и преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, могут быть порывы до 13.

А в ночь на субботу, 13 июня, в регионе синоптики прогнозируют температуру воздуха от +9 до 14 градусов тепла. Местами кратковременные дожди и грозы, которые ожидаются и днем, когда воздух прогреется до +18, +23 градусов. На юге области ожидается до +26 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

Ночь на субботу в Челябинске также будет прохладной. Ожидается кратковременный дождь и +11, +13 градусов тепла. Днем вместе с дождями придут и грозы, а воздух прогреется до +20, +22 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, могут быть порывы до 13 метров.

Напомним, что при грозовой погоде повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому если вы попали в затруднительное положение, угрожающее вашей жизни, следует обратиться к спасателям по номеру 112.