На улице Чичерина в Челябинске временно ограничили движение транспорта

Изменения связаны с ремонтом теплотрассы

Движение по улице Чичерина на северо-западе Челябинска ограничено. Там стартовала реконструкция участка теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за проведения ремонта компанией «МС4» движение транспорта частично закрыто в южном и северном направлениях по четырем полосам.

Первый этап проходит с 23 часов 21 августа до 23 часов 26 августа. Работы организованы в районе дома № 5. Второй этап запланирован в срок с 23 часов 26 августа до 23 часов 31 августа. Реконструкция будет идти в районе дома № 10.

Движение в сторону центра и северо-запада будет организовано по оставшимся четырем полосам. Мэрия просит водителей обращать внимание на временные знаки на участке реконструкции теплотрассы. Планируйте маршрут поездки заранее.