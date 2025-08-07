Алексей Текслер поручил главам округов ускорить благоустройство и ремонты коммунальной инфраструктуры

На сегодня работы по программе ФКГС выполнены на 70%, кассовое исполнение составляет менее 14%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил муниципалитетам усилить работу по программе формирования комфортной городской среды. На совещании с членами правительства и главами округов он напомнил о своем поручении завершить объекты текущего года не позднее 1 сентября, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги совещания.

«Меньше месяца остается до завершения работ по благоустройству в рамках наших программ по формированию комфортной городской среды (ФКГС), инициативному бюджетированию. Мы вместе с федеральным центром выделили почти 1 миллиард рублей всем 43 муниципалитетам на благоустройство 148 общественных и дворовых пространств. Сейчас работы завершены на 39 объектах, на 109 работа продолжается. На сегодня кассовое исполнение составляет — внимание! — менее 14%, при этом фактическое исполнение превысило 70%», — обозначил губернатор.

Он призвал глав ускорить реализацию проектов, в том числе в части кассового исполнения расходов.

Помимо этого, Алексей Текслер поручил главам следить за сроками и качеством работ в рамках программы «Большой ремонт 74», а также напомнил о беспрецедентных для региона цифрах масштабного и долгосрочного проекта:

«Программа вобрала в себя все возможные инструменты финансирования регионального и федерального уровня. В целом объем финансирования в этом году составляет 13,5 миллиарда рублей. Это большая цифра, коллеги, в несколько раз больше, чем было в 2023 году. Мы наращиваем каждый год объем финансирования».

В рамках этой программы в 2025 году будет реализовано 125 проектов по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры за счет бюджетов разных уровней, в том числе инвестиционных программ организаций, которые работают в этой сфере.

«В этом году заменим более 480 километров ветхих сетей. Улучшим качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч жителей. Уже полностью сданы 43 объекта, еще на 15 объектах работы на завершающей стадии. Из запланированных 480 километров заменили на сегодняшний момент более 117-ти», — отметил глава региона.

«Поручаю главам взять на личный контроль реализацию каждого мероприятия программы в части качества и сроков сдачи работ», — добавил он.