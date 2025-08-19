До конца 2025 года в Копейске проложат новый водовод по программе «Большой ремонт 74»

Общая протяженность труб на замену — более 23 км

В Копейске продолжается обновление магистрального водовода. Он обеспечивает водой почти 140 тысяч жителей города. Модернизацию более 23 километров водовода проводят по программе «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Ремонт будет завершен до конца текущего 2025 года.









Водовод диаметром 800 миллиметров соединяет Сосновские очистные сооружения и горводоканал на улице Сергея Тюленина, 1. Поводом для обновления стал почти 100-процентный износ старой трубы и постоянные аварии.





Всего на стройплощадке смонтировали и уложили почти три с половиной погонных метров трубы, еще семь завезли и четыре — спаяли. Всего над реконструкцией водовода трудятся более 30 человек и 13 единиц техники.









Также продолжается строительство коллектора. Проект поделили на два объекта: «Проектирование и реконструкция канализационного коллектора от дома 5а на Сутягина до очистных сооружений канализации на озере Курлады» и «Проектирование и первый этап реконструкции очистных сооружений канализации на озере Курлады».









Больше половины работ уже выполнено: до середины октября планируют завершить ремонт на первом объекте. Открытым способом проложили все новые трубы, провели санацию более половины труб от запланированного объема и установили 26 колодцев.

















«Первый масштабный проект — это реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа. Второй — реконструкция системы водоотведения. Мы решили эти объекты реализовывать в комплексе. Завершение работ по реконструкции системы водоснабжения намечено до конца года, а водоотведение планируем завершить в 2026 году. На этот год запланированы работы на 125 объектах в 40 муниципалитетах, работы уже начаты», — рассказал первый замминистра ЖКХ Максим Корнеев.

Параллельно в Копейске идет реконструкция водовода в поселках Вахрушево и Бажово.

Автор: Елизавета Михно