В Челябинской области села получают газ благодаря проекту «Большой ремонт 74»

В поселке Тундуш газифицируют 120 домов



В ближайшем будущем голубое топливо появится в поселке Тундуш, расположенном в 33 километрах от Златоуста. Реализация газификации стала возможной благодаря комплексной программе модернизации ЖКХ «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«В этом году мы реализуем в рамках этой программы 125 проектов по реконструкции, модернизации. Заменим более 480 километров ветхих сетей. Улучшим качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч жителей. В целом объем финансирования в этом году 13,5 миллиарда рублей», — отмечал Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Для жителей села Тундуш газификация — событие, которого ждали годами. С приходом газа в село качество жизни жителей существенно изменятся к лучшему. Кроме того, отапливать дома станет проще и значительно дешевле. Общие затраты на проект составили свыше девяти миллионов рублей.

«Технические условия предусматривают прокладку сетей высокого давления от места подключения магистрального трубопровода. В газорегуляторном пункте давление газа будет снижаться до уровня, подходящего для бытового использования», — рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика «Златоустгазстрой» Даниил Агзамов.

Новые коммуникации диаметром 110 миллиметров и рабочим давлением 0,6 МПа обеспечат газом порядка 120 домовладений. Основная труба протяженностью 2,3 километра уже проложена, также смонтирован и подключен газорегуляторный пункт. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.

«Работы ведутся с опережением графика, качество исполнения остается на высоком уровне. Завершение всех мероприятий по контракту запланировано на середину сентября, но подрядчик обещает закончить раньше срока. Прилегающая территория будет благоустроена», — отметил Олег Решетников.

При подготовке к газификации поселка специалисты столкнулись с рядом особенностей. Сложности в реализации проекта добавило то обстоятельство, что часть жилых домов расположена в границе полосы отвода железной дороги. Это потребовало согласования с РЖД. Процесс оформления разрешительной документации оказался долгим и сложным.

На первом этапе газ подведут к части домов. Остальные подключатся позднее в рамках программы догазификации. Это важный шаг к улучшению качества жизни жителей Тундуша и дальнейшей модернизации инфраструктуры региона.