Экспорт из Челябинской области увеличился на 88%

Больше всего продукции отправлено в Казахстан и Турцию

Экспорт продукции из Челябинской области продолжает расти. С января по октябрь из региона отправлено продукции на 6,1 млрд долларов. Это на 87,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Импорт составил 2,9 млрд долларов, увеличившись к 2020 году на 47,6%. В целом внешнеторговый оборот Челябинской области вырос на 72,8% и превысил 9 млрд долларов. Информацию опубликовала пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

По странам дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 5,2 млрд долларов, что на 86,4% больше, чем за десять месяцев 2020 года. По странам ближнего зарубежья показатель вырос на 57,4% — до 3,9 млрд долларов.

«В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров. В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, который за 2021 год составил почти 5 млрд долларов (80,6% от общего объема экспорта области), минеральной продукции — 393 млн долларов (6,36%), продукции машиностроения — 305,8 млн долларов (4,95%)», — уточнили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Больше всего товаров с января по октябрь экспортировано в Казахстан (на 1 млрд долларов) и Турцию (969 млн долларов). Существенный рост экспортных операций приходится на Турцию (в 6,6 раза больше отправлений) и Китай (в 4,7 раза).