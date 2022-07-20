В Челябинской области ищут нового подрядчика на содержание трассы М-5 «Урал»

Начальная цена аукциона — более полумиллиарда рублей

В Челябинской области вновь объявлен аукцион на содержание автомобильной дороги М-5 «Урал» до середины 2023 года, поскольку с прежним подрядчиком договор досрочно прекращен. Начальная цена контракта составляет 508,2 млн рублей, заказчиком работ выступает ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит следить за состоянием участка на протяжении 10 месяцев — с 24 августа 2022 года по 30 июня 2023 года. Такой нестандартный срок заключения договора продиктован тем, что в июне 2022 года Упрдор «Южный Урал» досрочно расторг контракт с прежним подрядчиком АО «Уралавтодор», ранее заключившим контракт на обслуживание трассы М-5 «Урал» стоимостью 2,69 млрд рублей.

Причиной приостановки сотрудничества с прежним подрядчиком стали многочисленные жалобы на качество уборки федеральной трассы и большое количество ДТП в холодное время года. Контракт с АО «Уралавтодор» был заключен до середины 2023 года, после его досрочного прекращения заказчик вновь объявил торги.

«Объектом является участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения, находящийся в оперативном управлении ФКУ Упрдор „Южный Урал“ М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1548+651 — км 1871+058. Участок расположен на территории Челябинской области и Республики Башкортостан и имеет протяженность более 360 километров», — говорится в конкурсной документации.

Подрядчику предстоит следить за состоянием участка на протяжении 10 месяцев — с 24 августа 2022 года по 30 июня 2023 года.

В техзадании говорится о недопущении скопления мусора и иных посторонних предметов на проезжей части, загрязнения дорожных знаков, произрастания травы и кустарников, а также какой-либо деформации дорожного полотна — появления выбоин, колеи, занижения обочин. В случае возникновения дорожных дефектов их необходимо устранить в кратчайшие сроки, которые установлены заказчиком.

Также подрядчику необходимо следить за состоянием обочин и откосов, не допускать скопления воды у разделительных полос, выполнять ремонт защитных сооружений и дорожных знаков, проверять исправность ограждений и т. п.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 августа 2022 года.