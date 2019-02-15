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/ На тушение подземных пожаров в Старокамышинске выделят средства из областного бюджета

На тушение подземных пожаров в Старокамышинске выделят средства из областного бюджета

«Большое количество жалоб на качество воздуха, наша задача решить эту проблему».
сегодня в 11:01
  |  Общество

На ликвидацию эндогенных пожаров в поселке Старокамышинск Копейского городского округа направят средства из областного бюджета. Об этом распорядился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он взял ситуацию под личный контроль.

Большое количество жалоб поступает от населения на качество атмосферного воздуха. Наша задача решить эту проблему, на тушение эндогенных пожаров Копейскому городскому округу будут выделены средства из областного бюджета. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что в Копейске введен режим чрезвычайной ситуации из-за смога и запаха гари, которые появляются в угольных шахтах. Ликвидация пожаров на хвостохранилище выработанных шахт уже началась. Для полной ликвидации может потребоваться от двух недель до одного месяца.

Мы на постоянной основе докладываем губернатору Челябинской области Борису Дубровскому о текущей экологической ситуации. Оперативно взаимодействуем со всеми профильными региональными ведомствами. Областной Роспотребнадзор с понедельника выделяет нам лабораторию для снятия проб воздуха. Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит предельно допустимых норм, то режим чрезвычайной ситуации будет снят. Но обращаю внимание, что при этом работы будут продолжаться до полной ликвидации пожаров. — прокомментировал заместитель главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Андрей Фалейчик.

Сейчас ведутся работы по расчистке дороги для техники, которая покроет очаги возгорания грунтом. После этого участки законсервируют глиняным слоем. Специалистам предстоит потушить участки тления угольной породы площадью до одного гектара.

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