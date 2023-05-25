На Тургояке временно запретили отдыхать дикарем

Ограничение будет в силе до снятия особого противопожарного режима

Южноуральцы, планирующие провести ближайшие (по прогнозу, жаркие) выходные на берегу Тургояка, могут столкнуться с неожиданным препятствием. Из-за опасности лесных пожаров подъезд к озеру закрыли для самостоятельных туристов. Золотой пляж остался доступным для всех, но к противоположному берегу теперь можно попасть только по заранее купленным путевкам на турбазы. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в управлении ГОЧС города Миасса.

В управлении напомнили, что озеро Тургояк почти со всех сторон окружено лесами. Именно заботой о них продиктовано временное ограничение. Доступ к озеру со стороны поселка Тургояк, где леса нет, и расположенному за ним городскому пляжу останется открытым, но дальше озера-спутника Инышко попасть можно будет далеко не всем. Там дежурят сотрудники лесной охраны и полицейские, которые проверяют у проезжающих наличие пропусков или путевок. Таких постов вдоль берега организовано четыре.

«Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с руководством туристических баз. Если, например, путевка куплена, но подтверждающих документов по каким-то причинам у гостей нет, то нам сообщают номера автомашин или имена постояльцев. В общем, требуется любое подтверждение, что люди едут отдыхать не дикарем», — пояснили в управлении ГОЧС.

Помимо стационарных постов прилегающие к Тургояку леса охраняют пешие патрули. Палатки и костры-мангалы будут здесь под запретом до снятия особого противопожарного режима, который, напомним, действует в Челябинской области с 12 апреля. Согласно постановлению правительства региона, на территории всей области запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать бытовые отходы, мусор, жечь траву. Речь идет о землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. Они могут достигать 800 тысяч рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что синоптики предсказали жаркую погоду в Челябинской области на текущей неделе. Пока прогноз сбывается.