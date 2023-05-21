Жара надвигается на Челябинскую область

Температура будет выше средней на 5 градусов и более

Предстоящая неделя в Челябинской области будет жаркой. Столбики термометров в регионе будут подниматься до +27 градусов и выше. Как сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая погода связана с установившимся над Уралом антициклоном.

«Текущая неделя, несмотря на возникавшие в отдельных районах ночные заморозки, была теплее обычного на 1-2 градуса. Осадков по-прежнему не было. Установившийся над Уралом антициклон упорствует, заставляя атмосферные фронты деградировать и оставлять влагу на далеких подступах к нашему региону. В начале новой недели осадки также маловероятны. Удержится теплая погода, температура на следующей неделе повысится еще на 3-4°: 23-26 мая ночью будет плюс 7 — 12°С, днем — до плюс 23 — 27°С»,— сообщили в ведомстве.

В ночь на понедельник в Челябинской области еще возможны заморозки до −2 градусов. В целом по региону ожидается плюс 4 — 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 — 27 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 — 9 градусов, днем потеплеет до +26 градусов. Ветер слабый от 2 до 7 метров в секунду.

В последующие дни в регионе будет еще жарче. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.