На трассе М‑5 в Челябинской области вновь ввели ограничения движения из‑за низовой метели

Большегрузы вторые сутки стоят в пробке

В горной части Челябинской области уже несколько суток продолжается низовая метель, ветер и снег. Из-за непогоды здесь вновь ввели ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. Участки от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км) и от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км) заблокированы примерно до 16 часов 3 марта, сообщает управление за федеральными дорогами «Южный Урал».

Кратковременное снятие ограничений на участках с 2 часов ночи 3 марта до 9 утра не освободило участки трассы от пробок. Большегрузы скапливаются вдоль дороги. Накануне водители целый день ждали снятия запрета на проезд, но из-за неблагоприятных погодных условий ограничения продлевали несколько раз.

В эти минуты в горной местности наблюдается сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).