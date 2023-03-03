Небольшой снег, гололед и порывистый ветер сохранятся в Челябинской области

День будет холодным и хмурым

Сегодня, 3 марта, в Челябинской области ожидается около −10°C и сильный ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра также прогнозируют небольшой снег и гололед на дорогах.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −12°C, днем столбики термометров установятся в пределах от −6 до −8°C. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, также возможна слабая метель. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, западный 7—12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдет небольшой снег. В отдельных районах региона синоптики прогнозируют слабые метели. На дорогах гололедица. В утренние часы будет около −11°C, местами ниже. Днем температура поднимется до минус 5—10 градусов Цельсия. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.