В Челябинской области из-за непогоды продлили ограничение движения на трассе М-5

Дорожники будут усиленно чистить дороги и стоянки от снега

На федеральной трассе М-5 продлили ограничение движения из-за непогоды. По прогнозам метель, ветер и сильный снегопад продержатся до 6 марта. Дорожники будут в усиленном режиме расчищать дороги на участке с 1549 км (граница с Республикой Башкортостан) по 1758 км (в районе Миасса). Об этом сообщают в Управлении федеральных автодорог на Южном Урале.



Как сообщают дорожники, на этот участок перебросят технику из других районов, чтобы своевременно убирать снег на трассе и стоянках грузового транспорта. На время ограниченной видимости и плохой погоды подрядчики из Челябинской области и Башкортостана привлекут к работам дополнительную снегоуборочную технику.

Упрдор «Южный Урал» рекомендует отменить дальние поездки. Если это невозможно — водителей просят строго соблюдать скоростной режим, заранее подготовиться к поездке и проверить исправность транспорта.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).