На трассе М-5 «Урал» продлили ограничения для большегрузов до полуночи

Из-за сильного гололеда и морозов движение для транспорта прекратили от Миасса до Башкирии

От Миасса до границы с Башкирией 23 ноября продлили ограничения движения для большегрузов, автобусов и такси. Сегодня оно действовало до пяти вечера, но из-за сильного гололеда, прогнозируемого мороза и снега, движение заблокировали еще до полуночи. В Упрдор «Южный Урал» сообщили, что вывели всю зимнюю технику на очистку дорог.

В Упрдоре пояснили, что ограничения продлили из-за предстоящих осадков в виде снега, морозов до −26 градусов, гололеда и сильного ветра. Движение прекращено от Миасса до границы с Башкирией, ориентировочное время окончания ограничения движения — 24 ноября 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени.

«Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси», — пояснили в пресс-службе управления.

ИА «Первое областное» ранее сообщало о скоплениях автомобилей на данном отрезке. Специально для тех, кто оказался в пути, мы подготовили карту объездов сложных участков.