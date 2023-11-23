На границе Челябинской области и Башкирии автомобили собрались в крупную пробку

Самый большой затор наблюдается у Сима

На Южном Урале 23 ноября продолжает действовать запрет для большегрузов, автобусов и такси на федеральной трассе М-5 «Урал». Ограничения связывают с гололедом и обильным снегопадом, на участках работает дорожная техника, а водители пожаловались на пробки.

Пока известно, что самые крупные заторы образовались на трассе в районе города Сима. Здесь фуры стоят уже по пять часов.

Автомобилисты сообщают о пробке также от Бакала и до Юрюзани. А по направлению в Челябинск дорога чистая.

Водители легковых автомобилей и небольших «Газелей» выбирают пути объезда.

«От Аши через Миньяр до Сима дорога чищеная. На Симе подъем был в сторону Челябинска свободен, дальше уходим на Ерал от трассы. Дорога не чищенная в одну полосу, легковушки, кроссоверы пробиваются. Ерал — Кропачево почищено. От Кропачева до Юрюзани работают машины, чистят дорогу и посыпают после в сторону Челябинска. Движение есть в сторону Уфы»,— сообщил один из водителей.

В Упрдор «Южный Урал» сообщили, что весь парк дорожной техники вывели на очистку дорожного полотна.