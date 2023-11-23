Водители назвали пути объезда пробок по трассе М‑5 «Урал»

Движение транспорта сковала непогода и запрет на выезд фур

В Челябинской области продолжают действовать ограничения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» для движения большегрузов, автобусов и такси из-за непогоды. Для тех, кто оказался в пути и хочет объехать пробку, в которой вынужденно оказались автомобили, мы подготовили карту с путями объезда сложных участков.

Это участки по М-5 «Урал», где чаще сегодня наблюдается затрудненное движение. На них можно свернуть, чтобы объехать пробку и вновь вернуться на трассу.

Маршрут Мисяш — Чебаркуль — Миасс — Златоуст





Чтобы объехать заторы по направлению от Сарафаново до Атляна, некоторые водители выбирают объездные пути. Крюк придется сделать через Чебаркуль и Миасс, но в случае плотного затора на основной трассе он значительно сократит время в пути. Итак, на Тимирязевском по направлению из Челябинска надо свернуть на Чебаркуль, дальше проехать через ж/д пути на станции Мисяш и доехать до Миасса. Тут можно свернуть на трассу к поселку Нижний Атлян. Но если уж делать крюк, то можно уйти на Златоуст и уже из города объехать сложный участок трассы на хребте Уреньга.

Маршрут Сим — Кропачево





По трассе М-5 по направлению из Уфы, сразу после заправки, есть небольшой указатель с надписью «Ерал». Именно здесь нужно свернуть и двигаться по единственной доступной дороге до Кропачево. Оттуда вы выезжаете обратно на трассу и продолжаете движение. Покрытие на этой дороге грунтовое, но средняя скорость движения может достигать 80 км/ч. Стоит отметить, что летом можно свернуть с трассы перед заправкой и спуститься до Сима. Однако эта дорога предназначена только для опытных водителей. Однажды проехав по ней, мы поняли, что больше не хотим повторять этот опыт.

Маршрут Аша — Сим





На съезде в направлении Аши продолжайте двигаться прямо до города. Перед въездом в Ашу сверните в сторону Миньяра и следуйте по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Все эти населенные пункты находятся вдоль трассы.

Маршрут Улу-Теляк — Аша





На трассе сворачивайте в сторону Улу-Теляка и двигайтесь до указателя на Казаяк-Кутуш. Он будет недалеко от Улу-Теляка. Затем сворачивайте на Казаяк-Кутуш и продолжайте двигаться в направлении Казаяка, пока не доберетесь до города Аши. После Аши можете вернуться на трассу М-5 либо проложить маршрут до Миньяра. Дорожное покрытие до Казаяк-Кутуша асфальтировано, далее — грунтовая дорога со множеством ям. Средняя скорость движения составляет 30–40 км/ч.

Напомним, ограничения из-за ледяного дождя и снега стали действовать накануне. Упрдор «Южный Урал» пока сообщает, что дорога закрыта до пяти часов вечера сегодняшнего дня.