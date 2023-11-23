На трассе М-5 в Челябинской области 23 ноября ограничат движение из-за непогоды

Водителей просят заранее планировать свой маршрут

На участке трассы М-5 в Челябинской области 23 ноября с 9 до 17 часов ограничат движение. Причиной являются мокрый снег, гололед, перепад температуры от −6 до −11 градусов, порывы ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«23 ноября 2023 года с 09 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 — км 1871 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 23 ноября 2023 года 17 часов 00 минут по местному времени. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий»,— отмечают в ведомстве.

Ограничения действуют на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовики. Упрдор «Южный Урал» просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В ведомстве напоминают, что по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» можно узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях. Номера: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).