На трассе из Челябинска в сторону Тюмени ограничили движение для большегрузов

В Курганской области продолжается паводок

Сегодня, 3 мая, в Курганской области ввели временное ограничение движения для транспорта, который перевозит тяжеловесный и крупногабаритный груз. Принятые меры связаны с паводком и подтоплением, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.



Ограничение движения действует с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 на дороге, которая идет в объезд Кургана (км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), и трассе от Кургана в сторону Тюмени до села Боровлянка (км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени).

При этом время закрытия дорог и снятия ограничений может быть изменено. Водителям рекомендовали учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.