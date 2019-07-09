На территории «Станкомаша» появится новый завод

Помимо челябинского «Конара», станки для предприятия будет поставлять итальянская компания.

Алексей Текслер объявил о создании нового промышленного предприятия. Об этом глава области рассказал во время международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

На территории челябинского индустриального парка «Станкомаш» будет создано предприятие «Современные кузнечные технологии». Об этом стало известно во время заключения контракта на поставку кузнечного комплекса для оснащения этого нового завода. Соответствующий документ был подписан Алексеем Текслером, генеральным директором АО «Конар» (Челябинск) Валерием Бондаренко и коммерческим директором компании Vecchiato Srl (Италия) Массимилано Манчини.

«Мы приветствуем создание новых производств на территории региона. Продукция нового предприятия позволит уйти от импортозависимости. Кроме того, будут организованы современные рабочие места для жителей области», — заявил Алексей Текслер.

Территориальное нахождение будущего завода именно в индустриальном парке «Станкомаш» позволит снизить срок поставки заготовок, а также перейти на выпуск продукции с более высокими качественными требованиями.

«Особенно приятно было подписывать документ на стенде Челябинской области, потому что с этим регионом мы успешно взаимодействуем не первый год, здесь уже работает много совместных российско-итальянских предприятий, и мы гордимся тем, что имеем возможность продолжить работу с компанией «КОНАР», — отметил Массимилиано Манчини.

Предприятие будет выпускать продукцию для нужд нефтеперерабатывающей отрасли и в сфере общемашиностроительного назначения. Также по проекту предусмотрено 200 новых рабочих мест.

Отметим, что Алексей Текслер, также в ходе работы на «Иннопроме», объявил о создании единого со Свердловской областью и республики Башкартостан промышленного кластера.