2020-й объявлен годом памяти и славы

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Сегодня, 8 июля, Владимир Путин объявил, что 2020 станет годом памяти и славы. Соответствующий документ был подписан Президентом и выложен на сайте, посвященной правовой информации.

Выбор во многом связан с празднованием 75-летия победы в Великой отечественной войне. Организацией и проведением сопутствующих мероприятий займется Российский организационный комитет «Победа», координировать работу которых будет руководитель администрации президента РФ Андрей Вайно.

Также, согласно указу правительству поручено за этот месяц разработать и представить план по проведению всех основных мероприятий. Напомним, что 2019-й является Годом театра.