Ирина Гехт станет первым заместителем Алексея Текслера

Сенатор сменит на этом посту Евгения Редина.

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт назначена первым заместителем главы региона. Официально она вступит в должность 11 июля.

«Ирина Альфредовна будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Также она имеет большой опыт политической и законотворческой работы и хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту», — заявил Алексей Текслер.

В качестве первого заместителя главы региона Ирина Гехт сменит Евгения Редина, который занимал этот пост с января 2015 года. Однако пока неизвестно будущее место работы бывшего вице-губернатора.

Также сегодня, 9 июля, Ирина Гехт написала заявление об отставке из состава Совета Федерации, в котором попросила прекратить её полномочия с 10 июля, однако решение об этом будет принято только на завтрашнем заседании.