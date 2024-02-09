Расстрелянную фреску Николая Чудотворца восстанавливают в храме села Булзи

Она единственная сохранилась в советские годы

Реставратор из Екатеринбурга Андрей Шаманаев восстанавливает старинную фреску на стенах храма в селе Булзи Каслинского района. В советские годы фреска была расстреляна, но чудом сохранилась.

«В страшные годы безбожия храм Покрова Пресвятой Богородицы был поруган и разрушен. Многотонные колокола сбрасывали на землю, лики святых, написанные иконописцами под куполом храма, расстреливали. Так, остались выбоины от пуль на фреске святителя Николая Чудотворца», — сообщает сообщество ВК «Челябинская митрополия».





Как рассказали в храме, реставратор перед работой повязывает на голову ленту с текстом молитвы и счищает с росписи копотный и пыльный налет, удаляет грибок, тонирует утраты. Затем художник пропитает поверхность росписи специальным клеем и будет восстанавливать цвета маслом.

Ранее наши коллеги по медиахолдингу «Первый областной» сняли видеорепортаж о том, как восстанавливали саму церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Булзи. Посмотреть его можно по этой ссылке.

