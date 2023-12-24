На северо-западе Челябинска началось строительство нового храма

Пока роют котлован для фундамента

Сегодня, 24 декабря, на Комсомольском проспекте в Челябинске стартовали работы по строительству храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Подрядчик роет котлован и, как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, первый ковш земли был вынут во время совершения божественной литургии.

«На строительный участок завезена часть свай, средства на которые собрали прихожане. Православных южноуральцев сердечно просят молиться о благополучном строительстве. Также в храме будут признательны за помощь: любая сумма, даже самая маленькая, поможет ускорить стройку»,— сообщили в епархии.

Новая церковь будет возведена в византийском стиле. Одновременно там смогут находиться 250 прихожан. Рядом с храмом построят двухэтажный дом для священнослужителей и иконную лавку со звонницей. Также на территории будет парковка на 26 автомобилей.

Сроки окончания строительства пока не называются.