Челябинцы разрушили новый гранит на Театральной площади

Новогодние праздники не обошлись без вандализма.

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Совсем недавно, в ноябре прошлого года, в Челябинске провели благоустройство площади Революции и Театральной площади. Там заменили гранитные плиты, а также деревянные части на всех скамейках.

Однако челябинцам, похоже, гулять по обновлённому городу не нравится. За праздники кто-то умудрился разрушить прочный гранит.

«Видимо, некоторые люди совсем не ценят новшества. Мы ещё раз убедительно просим всех бережно относиться к муниципальному имуществу в любой точке района, но особенно в центре, ведь центральные площади — это знаковые объекты для нашего города», — призывают в администрации Советского района.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов сделал снимки «разрушений».

«Прошли праздники. На скамейках, по челябинской традиции, очевидно, сидели ногами, причём в коньках», — сокрушается Владимир Сафонов.

Чиновники также отмечают: горожане регулярно портят объекты благоустройства надписями. А очистка после вандализма портит поверхность, отчего облицовочный камень быстрее разрушается.